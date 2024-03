Behindertensport Para-Eishockey - Nationalmannschaft in Füssen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Para-Eishockey leidet hierzulande am fehlenden Nachwuchs und zu wenig Eiszeit. Doch trotz aller Probleme ist man ambitioniert. Derzeit absolviert die Nationalmannschaft einen Lehrgang in Füssen, wo sie sich auf die B-WM in Norwegen vorbereitet. Das Ziel: Olympia 2026.