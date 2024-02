Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo: Ein neuer Eiskanal für die Olympischen Spiele 2026

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die olympischen Bob-, Rodel- und Skeletton-Wettbewerbe sollten bei den Olympischen Spielen 2026 nicht in Italien, sondern in Österreich, der Schweiz oder Deutschland stattfinden. Denn die Bahn in Cortina d'Ampezzo ist baufällig. Nun will die italienische Regierung, entgegen aller Absprachen mit dem IOC, doch eine eigene Bahn bauen. .