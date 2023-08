BR24Sport Nico Sturm: Der stille Star zurück auf heimischem Eis

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Augsburger Nico Sturm hat letztes Jahr in Nordamerika die größte Eishockey-Trophäe der Welt, den Stanley Cup gewonnen. Diesen Sommer hatte der 28-Jährige mit 6 Toren großen Anteil an der Silbermedaille fürs Deutsche Team bei der Weltmeisterschaft. René Kirsch hat ihn bei seinem Heimatbesuch in Augsburg getroffen: