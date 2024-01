Nachwuchsförderung Wie entwickelt man die nächsten Ski-alpin-Stars?

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In der achtteiligen ARD-Coming of Age-Serie "School of Champions" steht ein Ski-Elite-Internat, in dem junge Talente an ihre Grenzen gehen, im Mittelpunkt. Auch in der Realität sollen Ski-Internate & Co. die nächsten Topstars hervorbringen.