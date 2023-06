Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Markus Mingo, amtierender Deutscher Meister im Trail Running, erklärt die Mountain and Trail Running WM, die in Innsbruck-Stubai stattfindet. Was ist Vertical und Trail Short? Wer sind die Favoriten?