Wassersport Klippenspringerin Schmidbauer kommt in WM-Form

Klippenspringerin Iris Schmidbauer aus Pähl am Ammersee schaffte es bei der "World Series" in Paris zum ersten Mal auf das Podest. Der dritte Platz gibt der 28-Jährigen Schwung für die Weltmeisterschaften im Juli in Japan.