Klettern Martina Demmel: Stark zurück nach langer Pause

Die deutschen Meisterschaften in Augsburg am Wochenende sind das Ziel von Martina Demmel. Anfang des Jahres zwang die 21-Jährige aus Böbing eine Verletzung an der Hand zu einer mehrwöchigen Pause. Deutschlands beste Lead-Kletterin ist aber stark zurück.