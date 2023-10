BR24Sport Abensberger Judoka wollen "50:50-Chance" auf Meistertitel nutzen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

23 Mal haben die Judoka des TSV Abensberg die deutsche Meisterschaft schon geholt - auch in den letzten beiden Jahren. Am Samstag geht es für die Niederbayern zum ersten Mal seit 2012 in eigener Halle ins Meisterschaftsfinale.