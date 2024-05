Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die zweimalige Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl kämpft noch ums Olympia-Ticket in der Dressur. Was sie in Paris erreichen will, erzählt sie exklusiv im Blickpunkt-Sport-Interview.