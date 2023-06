"Jetzt wird gefeiert!" Interviews nach dem Aufstieg der SpVgg Unterhaching in die 3. Liga

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Aufstieg in die 3. Liga für die SpVgg Unterhaching ist perfekt. Jetzt wird gefeiert. Das Fest soll auf der Ferieninsel Mallorca steigen. Der Coach kann allerdings nicht von Anfang an dabei sein. Das ells verrieten sie in den Sieger-Interviews.