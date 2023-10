3. Liga Viktoria Köln - FC Ingolstadt: Die Highlights

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Zwei Schritt vor, einer zurück - so in etwa lässt sich die bisherige Saison des FC Ingolstadt 04 beschreiben. Nach drei Siegen zuletzt in der Liga mussten sich die Schanzer bei Viktoria Köln wieder mal geschlagen geben. Die Highlights im Video.