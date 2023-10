Handball-Bundesliga HC Erlangen: Die Chance zur Revanche gegen Berlin

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Zwei Spiele in vier Tagen gegen denselben Gegner - das ist auch im Handball ungewöhnlich. Der HC Erlangen hat die Chance, sich am Samstag in der Liga für das Pokal-Aus gegen die Füchse Berlin zu revanchieren.