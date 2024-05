Fußball 1. FC Magdeburg - SpVgg Greuther Fürth · Highlights | 2. Bundesliga, 33. Spieltag, Saison 2023/24

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Nur eine Fan-Choreografie und Bengalos heizten den Fans am 33. Spieltag in Magdeburg ein. Der FCM und die SpVgg Greuther Fürth hingegen wirkten am Platz eher müde - was sich auch am Endstand 0:0 zeigt.