Fußball-Regionalliga Würzburger Kickers können Aufstieg perfekt machen

Die Würzburger Kickers können den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga am Sonntag perfekt machen. Mit dem Hinspiel-Sieg im Rücken treten die Unterfranken mit frischem Selbstvertrauen bei Hannover 96 II zum entscheidenden Duell an.