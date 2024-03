Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Nach dem 8:1-Kantersieg in der Liga gegen Mainz und dem vorangegangenen 3:0-Sieg in der Champions League gegen Lazio Rom dürfte sich der scheidende Trainer Thomas Tuchel fragen: Warum nicht gleich so?