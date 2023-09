Fußball-Bundesliga FC Bayern München - VfL Bochum · Highlights | Bundesliga, 5. Spieltag, Saison 2023/24

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der FC Bayern steht am zweiten Oktoberfest-Wochenende da, wo er sich am liebsten sieht: an der Tabellenspitze. Beim 7:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum traf Harry Kane dreifach und knackte durch seine Saisontore fünf, sechs, sieben einen Vereinsrekord.