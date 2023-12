BR24Sport Alarmstufe Rot bei den Blauen: TSV 1860 München im freien Fall

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Frust allenthalben beim TSV 1860 München. Der Traditionsklub ist in der 3. Liga im freien Fall. Da hilft auch keine Schiedsrichterschelte wie nach der erneuten Niederlage in Mannheim. Die Wende muss her. Die wichtigste Frage ist: Mit welchem Trainer?