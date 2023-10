3. Liga Hallescher FC - Jahn Regensburg· Highlights | 3. Liga, 12. Spieltag, Saison 2023/24

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Jahn Regensburg bleibt auch am 12. Spieltag der 3. Liga in der Erfolgsspur. Zum fünften Mal in Serie ging der Sieg an die Oberpfälzer, die mit dem 2:1-Erfolg beim Halleschen FC Tabellenplatz zwei festigen konnten.