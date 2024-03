Fußball Achim Beierlorzer: "Jahn Regensburg hat überperformed"

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der SSV Jahn Regensburg musste in der 3. Liga zuletzt einige unnötige Punktverluste hinnehmen, der Aufstieg gerät wieder in Gefahr. Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer bleibt noch gelassen: "Wir haben überperformed in der Vorrunde und jetzt sind wir drauf und dran, weiterzupunkten. Wir werden wieder in die Spur kommen, davon bin ich überzeugt."