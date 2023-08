2. Fußball-Bundesliga Can Uzun & Co - der "Jugendstil" beim 1. FC Nürnberg

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Beim 1. FC Nürnberg sorgen Youngster wie Can Uzun, Ali Loune, Nathaniel Browne & Co. derzeit für Tore und Spielpaß. Beim Club ist der "Jugendstil" eingekehrt. Doch manchmal wie gegen den VfL-Osnabrück fehlt den jungen Wilden noch Routine und Cleverness - was fast ins Auge gegangen wäre.