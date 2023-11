Champions League FC Bayern: Tuchel plant gegen Galatasaray mit Kimmich

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Nach dem Topspiel in der Bundesliga steht für den FC Bayern München schon wieder ein Champions-League-Partie an. Der beim BVB gesperrte Joshua Kimmich spielt dabei in den Plänen von Trainer Thomas Tuchel eine wichtige Rolle.