FC Bayern BR24Sport-Reporter Khalil: "Kompany kann den FC Bayern prägen"

Die Trainersuche beim FC Bayern ist beendet. Vincent Kompany heißt der neue Coach an der Säbener Straße. BR24Sport-Reporter Taufig Khalil glaubt an den Belgier: "Wenn Ruhe in den Verein kommt, kann er den Verein prägen."