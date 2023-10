Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Uli Hoeneß hat Thomas Tuchel Winter-Transfers in Aussicht gestellt. "Unser Trainer kriegt bei uns alles, was notwendig ist", so Hoeneß am Randes eines Zirkusbesuchs des FC Bayern.