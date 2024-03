BR24Sport-Exklusivinterview Fanforscher Harald Lange über die Parallelwelt Fußball

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Er ist der Experte schlechthin, wenn es um Fußball-Fans in Deutschland geht: Professor Harald Lange vom Institut für Sportwissenschaft an der Uni Würzburg beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Fußball- und Fanforschung. BR24Sport-Reporter Maxi Albrecht traf Lange zum ausführlichen Talk am Kickertisch rund um die Proteste gegen die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in den vergangenen Wochen.