Fußball-Europameisterschaft EM-Viertelfinale: Kimmich und Raum wollen Spanier fordern

Spanien ist der nächste Gegner für die DFB-Elf. Die Mannschaft um Julian Nagelsmann will auch diese Hürde schaffen. "Wir wollen diese Spiele gewinnen", sagt Joshua Kimmich. "Wenn man das Turnier gewinnen will, führt keine Weg an Spanien vorbei". David Raum ergänzt: Die gesamte spanische Mannschaft ist brutal besetzt."