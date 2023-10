BR24Sport Oberbayerin Abstreiter schreibt Eishockey-Geschichte

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Sie ist die erste Deutsche in der größten Eishockey-Liga der Welt. Sandra Abstreiter hat den Sprung in die US-Profiliga geschafft. Für ihr großes Abenteuer hält sich die Nationaltorhüterin derzeit in Memmingen fit.