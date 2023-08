BR24Sport EHC Red Bull München: Toni Söderholm zurück an alter Wirkungsstätte

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der EHC Red Bull München startet als Titelverteidiger in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Trainer-Legende Don Jackson ist nicht mehr da, dafür ist ein altes Gesicht zurück an alter Wirkungsstätte.