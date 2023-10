BR24Sport DSV-Einkleidung: Umwelt-Debatte um Weltcupauftakt in Sölden

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Ende Oktober startet der Ski-Weltcup in Sölden in die neue Saison. Um den frühen Start gewährleisten zu können, mussten Arbeiten am Gletscher durchgeführt werden. Ehemalige und aktive Skisportler kritisieren die Maßnahme bei der alljährlichen DSV-Einkleidung.