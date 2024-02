Neue BR-Dokumentation mit Felix Neureuther Wie nachhaltig werden die Olympischen Winterspiele 2026?

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina 2026 waren ein Versprechen Italiens an die Welt: Wir machen Olympia nachhaltig. Doch was ist aus diesem Versprechen geworden? ARD-Wintersportexperte Felix Neureuther geht dieser Frage in der ARD-Dokumentation "Spiel mit den Alpen" nach.