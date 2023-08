Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Es ist der Ritterschlag für eine Sport-Ikone: Dirk Nowitzki kommt als erster Deutscher in die "NBA Hall of Fame". Sein Name hängt dort dann neben denen von Legenden wie Michael Jordan.