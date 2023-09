Fußball DFB-Pokal: Tuchel bezweifelt Wiesn-Kater und vertraut Peretz

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der FC Bayern startet am Dienstag gegen den Drittligisten Preußen Münster in den DFB-Pokal. Zuletzt schieden die Münchner dreimal früh aus dem Wettbewerb aus. Auch deshalb will Thomas Tuchel "kein Signal senden, dass es nicht so schwierig wird".