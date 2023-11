Nach der Österreich-Pleite Nationalmannschaft: "Peinlich-Pleite" wird lange nachhallen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die peinliche Niederlage gegen Österreich dürfte noch länger nachhallen. Zweikampfverhalten, Disziplin, - in der DFB-Auswahl passte nicht viel in dem Prestigeduell. Das sehen auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Bundestrainer Julian Nagelsmann so.