Neuer Nachwuchs-Sportdirektor DFB: Mit Hannes Wolf in die Zukunft

Der DFB setzt in Sachen Nachwuchs künftig auf Direktor Hannes Wolf und ein mehrköpfiges Kompetenzteam. Bei der Vorstellung in der DFB-Zentrale deutete der neue Mann schon mal an, wo die Reise hingehen könnte.