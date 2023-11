BR24Sport Champions League: Galatasaray will den FC Bayern auch in München ärgern

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Im Hinspiel ärgerte Galatasaray den FC Bayern in Istanbul mit einem frechen und aggressiven Auftritt. Auch für das Rückspiel am Mittwoch in München hat sich der Gala-Trainer Okan Buruk viel vorgenommen.