Champions League FC-Bayern-Profis klingen Gala-Fans noch in den Ohren

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der FC Bayern ist mit drei Punkten im Gepäck zurück aus Istanbul. Der Hexenkessel von Galatasaray klingt vielen Profis noch immer in den Ohren. Trotzdem geht der Blick nach vorne. Für den in Istanbul guten Keeper Sven Ulreich könnte es am Samstag gegen Darmstadt zurück auf die Bank gehen.