BR24Sport Story Maccabi München - jüdischer Fußballalltag in Bayern in Zeiten des Krieges

Der Krieg in Israel und Gaza ist auch in Bayern ein Thema: Beim jüdischen Sportverein Maccabi München sind die Menschen tief bewegt und betroffen. Thomas Klinger hat den Verein besucht, der eigentlich nur Sport machen will - aber das fällt in diesen Tagen schwer.