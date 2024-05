myroadtoParis Elena Lilik - die Kanu-Weltmeisterin will zu Olympia 2024 in Paris |Teil 2

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Zweimal Weltmeisterin, zehn Medaillen bei WM und EM. Nur Olympia fehlt noch in ihrem Lebenslauf: Nach dramatischen Qualifikationsrennen hat die Augsburger Kanuslalom-Athletin Elena Lilik jetzt das Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 in der Tasche. BR24Sport ist hautnah dabei.