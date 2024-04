Paris 2024 Theresa Steinlein zu Gast in Blickpunkt Sport

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In der neuen Disziplin iQFoiL wird Theresa Steinlein bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris an den Start gehen. In "Blickpunkt Sport" erklärt sie die Sportart, die eine Mischung aus Segeln und Windsurfen ist.