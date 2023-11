Blickpunkt Sport Baden mit Wigald Boning - Julia Scharf hat's ausprobiert

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Seit 500 Tagen "badet" Comedian und Schauspieler Wigald Boning täglich - im See, im Meer, im Fluss, egal bei welchem Wetter. BR24Sport-Moderatorin Julia Scharf hat Boning in seiner Wahlheimat am Ammersee begleitet. Wigald Boning ist zu Gast in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen am 12.11.2023 ab 21.45 Uhr.