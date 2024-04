SSV Jahn Regensburg Achim Beierlorzer: "Diese Saison hat keiner erwartet"

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Jahn Regensburg peilt den sofortigen Wiederraufstieg in die 2. Bundesliga an. Für Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer eine großartige Leistung des ganzen Vereins. In Blickpunkt Sport findet er vor allem für Trainer Joe Enochs lobende Worte.