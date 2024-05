Blickpunkt Sport Exklusiv: Klara Bühl über Bayern-Meisterschaft, Double- und Olympia-Traum

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Mit dem FC Bayern hat Klara Bühl gerade den Titel in der Frauen-Bundesliga verteidigt. Für die Fußball-Nationalspielerin gibt es aber noch zwei weitere Highlights in dieser Saison. Das Pokal-Finale und Olympia 2024 in Paris.