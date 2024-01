Biathlon Biathlon in Ruhpolding: Skijägerinnen überzeugen mit Rang drei in der Staffel

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Biathlon-Staffel der Frauen ist beim Heim-Weltcup in Ruhpolding aufs Podest gefahren. Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Franziska Preuß und Kebinger mussten sich am Mittwoch in einem lange packenden Kampf nur Sieger Frankreich und Schweden geschlagen geben.