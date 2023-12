Biathlon Weltcup in Lenzerheide: Podestpause für die deutschen Skijäger

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Für die deutschen Biathleten war in der Verfolgung kein Podestplatz zu holen. Franziska Preuß war mit Platz vier dem Sprung aufs Treppchen noch am nächsten dran. Nach ihrem historisch starken Sprint-Auftritt mussten Philipp Nawrath & Co im Verfolger den Norwegern wieder den Vortritt lassen.