BR24Sport Biathlon: Benedikt Doll beendet "Siegesfluch" in Oberhof

Aller Kritik an den Verhältnissen in Oberhof zum Trotz: Die deutsche Biathlon-Party startet furios - mit einem Sieg von Benedikt Doll beim Heimweltcup in Thüringen. Fünfter wird Johannes Kühn aus Passau.