Formel 1 "Ikone" Michael Schumacher - bis heute ein Publikumsmagnet

Kaum ein deutscher Sportler hat so viele Menschen so fasziniert wie Michael Schumacher. Jedes dritte Formel-1-Rennen, das er gefahren ist, hat er gewonnen. Und auch zehn jahre nach seinem Skiunfall zieht er die Leute magisch an - etwa bei Ferrari in Italien.