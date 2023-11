DFB-Pokal Bayerns Pokal-Blamage: Hat sich Tuchel verzockt?

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der FC Bayern München scheitert in der zweiten Runde des DFB-Pokals an Drittligist Saarbrücken. Nach dem Spiel versucht Bayern-Coach Thomas Tuchel eine Erklärung für die Niederlage zu finden. Doch so leicht ist das nicht.