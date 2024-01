Basketball-Euroleague Bayern- und Real-Basketballer gedenken Franz Beckenbauer

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Zwei Mannschaften, in der Sache vereint: Sowohl die FC-Bayern- als auch die Real-Madrid-Basketballer gedenken Franz Beckenbauer in der Euroleague mit einem Aufwärmtrikot. Dass sich am Ende die Favoriten durchsetzen, wird zur Nebensache.