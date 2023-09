Basketball Alles neu in Nördlingen: Basketball-Team kämpft gegen den Abstieg

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Mit einem völlig neu formierten Team starten die Eigner Angels Nördlingen in ihre 16. Basketball-Bundesliga-Saison. Mit jugendlicher Unbekümmertheit und Teamgeist soll auch in diesem Jahr der Klassenerhalt her.