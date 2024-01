Basketball BBL: Würzburg Baskets ringen Alba Berlin nieder

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Im Topspiel des 17. Spieltags in der Basketball-Bundesliga (BBL) haben die Würzburg Baskets ihre Play-off-Ambitionen nachgewiesen. Gegen Alba Berlin siegten die Unterfranken mit 76:75 (37:39) und zogen in der Tabelle an den Berlinern vorbei.