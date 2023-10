3. Liga SpVgg Unterhaching - SV Sandhausen - Highlights | 3. Liga, 11. Spieltag, Saison 2023/24

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die SpVgg Unterhaching kommt am 11. Spieltag nicht über ein Remis gegen den SV Sandhausen hinaus. In einer vor allem kämpferisch starken Partie der Oberbayern scheitert Torjäger Patrick Hobsch mit der besten Chance in letzter Minute.